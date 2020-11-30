30 Kasım 2020 Pazartesi 15:13 | Son Güncelleme:
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitimde 'gürültü' uyarısı: Çocuklarımızın yanındayız
Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimle ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Uzaktan eğitim sürecinde EBA TV'den derslerini takip eden öğrencilerin çevresi hakkında "Gürültü yapmayan nazik komşulara iyi haftalar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitim verilerini paylaştı ve velilere seslendi.
GÜRÜLTÜ UYARISI
Uzaktan eğitimi başarıyla sürdüren öğretmenlerimize, EBA-TV'yi okula gidiyormuş gibi izleyen öğrencilerimize, sürecin güçlü destekçisi velilerimize, “Çocuklar derstedir şimdi.” diyerek gürültü yapmayan nazik komşulara iyi haftalar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın yanındayız.
CANLI DERS VERİLERİ
Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz.