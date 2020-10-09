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  • Bakan Selçuk'tan meslek lisesi açıklaması: Uygulama eğitimlerine başladık
09 Ekim 2020 Cuma 16:12 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan meslek lisesi açıklaması: Uygulama eğitimlerine başladık

Bakan Selçuk'tan meslek lisesi açıklaması: Uygulama eğitimlerine başladık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından meslek liseleri hakkın paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda meslek liselerindeki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk videolu mesajında, şunları kaydetti:

Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle.
Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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