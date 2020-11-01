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  • Bakan Selçuk'tan İzmir'deki öğrencilere destek: Psikososyal destek ekiplerimizle çocuklarımız için sahadayız
01 Kasım 2020 Pazar 18:36 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan İzmir'deki öğrencilere destek: Psikososyal destek ekiplerimizle çocuklarımız için sahadayız

Bakan Selçuk'tan İzmir'deki öğrencilere destek: Psikososyal destek ekiplerimizle çocuklarımız için sahadayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından İzmir'deki depremden etkilenen öğrenciler için psikososyal destek sağladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Psikososyal destek ekiplerimizle çocuklarımız için sahadayız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle çocukların uzman desteğine gereksiniminin önemli olduğuna dikkati çekerek, psikososyal destek ekipleriyle sahada olduklarını bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından "İzmir için hepimizin yapabileceği bir şeyler var" ifadesiyle paylaştığı mesajda, okullarda bir yıkım olmadığını, hasar tespitlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Afet sonrası psikososyal destek vermek üzere uzmanların çocuklar için İzmir'de bulunduğunu bildiren Ziya Selçuk, "Böyle zamanlarda çok ikincil bir ihtiyaç gibi görünse de çocukların uzman desteğine gereksinimi önemli. Çocuklar korktular, endişelendiler. Bu korku sürekli yer ederse, yaşam boyu hayatlarında aksaklıklar olabilir" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, bu şekilde olmaması için afet sonrası psikososyal desteği çok önemsediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Yaşadıkları korkuyu, kaygıyı yenebilmek için uzmanlardan oyun terapisi almalı, yaşıtlarıyla bir arada olmalı ve güvende olduklarını hissetmeliler. Bunun için psikososyal destek ekiplerimizle sahadayız.
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