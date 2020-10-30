30 Ekim 2020 Cuma 23:45 | Son Güncelleme:
Bakan Selçuk'tan İzmir'deki deprem açıklaması: Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullardaki hasar hakkında, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, "İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için" dedi.
#İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 30, 2020
Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için...