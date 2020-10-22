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  • Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması: Krediyi 170 olarak belirledik
22 Ekim 2020 Perşembe 20:54 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması: Krediyi 170 olarak belirledik

Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması: Krediyi 170 olarak belirledik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

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