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  • Bakan Selçuk velilere seslendi: Sınıf ortamı mahrem ve özeldir
29 Eylül 2020 Salı 20:59 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk velilere seslendi: Sınıf ortamı mahrem ve özeldir

Bakan Selçuk velilere seslendi: Sınıf ortamı mahrem ve özeldir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınması hakkında, “Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınarak sosyal medya hesaplarda paylaşılması hakkında “Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız” paylaşımında bulundu.

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