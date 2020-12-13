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  • Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 21 Aralık'a kadar 200 bin adet dağıtılacak
13 Aralık 2020 Pazar 19:43 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 21 Aralık'a kadar 200 bin adet dağıtılacak

Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 21 Aralık'a kadar 200 bin adet dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet dağıtılacağının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz.

Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye.

21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.

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