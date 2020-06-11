Bakan Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarıyla ilgili yeni düzenleme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin sınıf tekrarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Buna göre velilerin talep etmesi durumunda öğrenciler sınıf tekrarı yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı son dakika paylaşımında sınıf tekrarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"Özel gereksinimli öğrencilerimizin, uzaktan eğitim sürecindeki ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık." diyen Selçuk şöyle devam etti:
Öğrencilerimiz, velilerimizin talebiyle sınıf tekrarı yapabilecek. Bir üst sınıfa geçen özel öğrencilerimizin ise telafi programlarımızla yanlarında olacağız.
Özel gereksinimli öğrencilerimizin, uzaktan eğitim sürecindeki ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 11, 2020
Öğrencilerimiz, velilerimizin talebiyle sınıf tekrarı yapabilecek. Bir üst sınıfa geçen özel öğrencilerimizin ise telafi programlarımızla yanlarında olacağız. pic.twitter.com/HP3Q5Qlgr4