Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Bakan Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarıyla ilgili yeni düzenleme
11 Haziran 2020 Perşembe 11:25 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarıyla ilgili yeni düzenleme

Bakan Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarıyla ilgili yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin sınıf tekrarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Buna göre velilerin talep etmesi durumunda öğrenciler sınıf tekrarı yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı son dakika paylaşımında sınıf tekrarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Özel gereksinimli öğrencilerimizin, uzaktan eğitim sürecindeki ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık." diyen Selçuk şöyle devam etti:

Öğrencilerimiz, velilerimizin talebiyle sınıf tekrarı yapabilecek. Bir üst sınıfa geçen özel öğrencilerimizin ise telafi programlarımızla yanlarında olacağız.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde operasyon
Bakan Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarıyla ilgili yeni düzenleme
Emlak Konut - Advertorial
Bakan Kurum müjdeyi verdi! 576 dev proje hayata geçiyor
Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...
Libya'da neler oluyor? Bölgede son durum ne?

Libya'da neler oluyor? Bölgede son durum ne?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı

Faydasını duyunca hamburgeri bırakıp onu yemek isteyeceksiniz!

Faydasını duyunca hamburgeri bırakıp onu yemek isteyeceksiniz!