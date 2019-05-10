Bakan Kurum'dan üniversitelilere: Projeler üretin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Konuşmasında kentsel dönüşüme değinen Bakan Kurum, ''Tespitlerimize göre Türkiye´de 6,7 milyon riskli konut bulunuyor. Bu konutların tamamını 2023 yılına kadar dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız'' diye konuştu.

Bakan Kurum,Türkiye´de yaklaşık 440 bin müteahhittin bulunduğunu, inşaat ve bağlı sektörlerin, yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını kaydetti. Kurum, şunları söyledi:

''Türk müteahhitlerinin üstlendiği proje büyüklüğü 10,6 milyar dolar düzeyine ulaştı. 30 ülkedeki 96 proje, Türk firmaları tarafından yapılıyor. Müteahhitlik firmalarımızca 1972'den 2018 Haziran sonuna kadar 120 ülkede üstlenilen 9375 projenin toplam bedeli 367 milyar dolar oldu. ''

Sıfır atık projesine de değinen Bakan Kurum, ''Dünya Baknası raporlarına göre yılda 1.3 milyar ton evsel atık şu an atılıyor. 2025 yılında bu 2.2 milyar ton olacak. Ülkemizde 1995 yılında evsel atık 17 milyon ton iken 2017'de 31 milyon tona ulaştığın görüyoruz. 2023 yılında 38 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu atıkları bir şekilde toplayıp, geri dönüşüme kandırıyoruz. Ülkemizdeki atıkların yüzde 52 organik atıktır. Sıfır atık projemizle geri dönüşüm oranımızı gelişmiş ülkelerdeki gibi yüzde 46'a çıkartacağız. Şu anda yüzde 13 'dür" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bakan Kurum daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çevre Mühendisliği Bölümü'nde okuyan bir öğrencinin ''2023- 2071 vizyonunu daha ileri taşımak için genç, azimli, hırslı, çevre mühendisleri adaylarının kamudaki istihdamını talep ediyoruz. Kamu da açık var, ama yeterli düzeyde istihdam olmuyor'' şeklinde sözleri üzerine Bakan Kurum, öğrencilere kamu kurumunda çalışmaları yönünde düşünceleri olmaması gerektiğini söyledi. Kurum, "Gerek bizim bakanlığımız, gerekse diğer bakanlık istihdam ediyor. Sizin illa, kamuya girmek gibi bir amacınız, düşünceniz olmasın. Ne olacak kamuya girince? Sabah sekiz, akşam beş çalışacaksın. Daha dur, daha kaç yaşındasın? Bunları düşünmeyin daha'' diye konuştu.

Kendi hayatından da örnek veren Bakan Kurum, ''İlk mezun olduğumda iş aradım. Konya'da bulamadım. Ankara'ya gittik. O dönemde sıkıntılıydı. 2001 krizinin olduğu dönemdi. Babamız da inşaat mühendisiydi, onun vasıtasıyla bir yere gittik, işe başladık. Ben inşaat kalfasından daha az ücret alıyordum. Evliydim. Aldığım para yemek ve otobüs parasına ancak yetiyordu. Takılmadım. Eşim de çalışıyordu. O şantiye tozunu ve pratikliği öğrenmek adına gittim, çalıştım. Sen iyi olursan, Allah önünü açılıyor'' dedi.

Bakan Kurum, bakanlığındaki atamaları liyakat esasına göre yapmaya çalıştığını belirterek, ''Bir kamu kuruluşunda sabah sekiz, akşam beşte evde olayım, düşüncesi aklınızda olmasın. Siz ülkemiz için, şehriniz için daha faydalı ne yapabilirim onları düşünün, projeler üretin'' diye konuştu.

SIFIR ATIK PROJESİNİ İNCELEDİ

Söyleşinin ardından öğrenciler ile selfie çeken Bakan Kurum, daha sonra Sancak Ortaokulu'nu ziyaret ederek, büyükşehir belediyesiyle yürütülen sıfır atık projesini inceledi.

(DHA)