Azami süre nedir? Azami öğrenim süresi 2020 ne kadar?

Azami süre hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Koronavirüs salgını kapsamında üniversitelerde bahar dönemi yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) , "Tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek." şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından Azami süre nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

AZAMİ SÜRE NEDİR?

Öğrenim süresi iki yıl olan diploma programlarının dört, öğrenim süresi dört yıl olan diploma programlarının yedi, öğrenim süresi beş yıl olanların sekiz ve öğrenim süresi altı yıl olanların dokuz yıl olan süredir.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ NE KADAR?

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

YÖK'ÜN AZAMİ SÜRE HAKKINDA AÇIKLAMASI

Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.

Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanının görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek.

Bu süreçte, tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.