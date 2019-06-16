AYT Tarih Coğrafya soruları cevapları açıklandı mı? 2019 YKS AYT soruları sınav yorumları

YKS AYT sınav soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. AYT soruları cevapları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı için heyecan devam ediyor. 15 Haziran ve 16 Haziran’da sınava giren adaylar sabırsızlıkla sonuçları beklemeye başladılar. Sonuçlar açıklanmadan önce sınava giren diğer adayların yorumlarına ve soruların yanıtlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını anlamaya çalışıyorlar. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verildi. Sınav yorumları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AYT TARİH COĞRAFYA SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak.

2018 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde YKS yapılmıştı. Sınavların yapılmasının ardından 1 Temmuz günü YDT oturumu tamamlanınca akşama doğru sınav soru ve cevapları erişime açıldı.

Yine bu yıl da YDT 'nin sona ermesinin ardından 16 Haziran 2019 Pazar günü saatler 18,00 veya sonrasını gösterdiğinde ÖSYM 'nin YKS sınav soru ve cevaplarını yayımlaması bekleniyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AYT SINAV YORUMLARI

AYT sınav yorumları yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

AYT NEDİR?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT birçok dersi kapsıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru

Tarih 1: 10 soru

Coğrafya 1: 6 soru

Tarih 2: 11 soru

Coğrafya 2: 11 soru

Felsefe Grubu: 12 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 soru

Matematik: 40 soru

Fizik 14 soru

Kimya 13 soru

Biyoloji: 13 soru

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARU NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası

varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.