AYT Matematik soruları cevapları ne zaman açıklanır? AYT Matematik 2019 soruları cevap anahtarı

AYT Matematik soruları ve cevapları araştırılmaya başlandı. AYT soruları cevapları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavına giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başlıyorlar. YKS’nin ikinci oturumu olan AYT 16 Haziran’da 10:15’te başladı. Sınava katılan adaylar belirtilen süre aralığında yöneltilen soruları yanıtlamaya çalışıyorlar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevapladılar. Adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verildi. AYT ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYT SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak.

2018 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde YKS yapılmıştı. Sınavların yapılmasının ardından 1 Temmuz günü YDT oturumu tamamlanınca akşama doğru sınav soru ve cevapları erişime açıldı.

Yine bu yıl da YDT 'nin sona ermesinin ardından 16 Haziran 2019 Pazar günü saatler 18,00 veya sonrasını gösterdiğinde ÖSYM 'nin YKS sınav soru ve cevaplarını yayımlaması bekleniyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

YKS AYT MATEMATİK KONULARI NEDİR?

Konu Anlatım Kitaplarına göre ise;

-Temel Kavramlar

-Sayı Basamakları

-Rasyonel Sayılar

-Ondalıklı Sayılar

-Basit Eşitsizlikler

-Mutlak Değer

-Üslü Sayılar

-Köklü Sayılar

-Çarpanlara Ayırma

-Denklem Çözme

-Oran-Orantı

-Problemler

-Fonksiyonlar

-Kümeler

-Permütasyon

-Kombinasyon

-Binom

-Olasılık

-İstatistik

-2. Dereceden Denklemler

-Karmaşık Sayılar

-Parabol

-Polinomlar

-Mantık

-Modüler Aritmetik

-Eşitsizlikler

-Logaritma

-Diziler

-Seriler

-Limit ve Süreklilik

-Türev

-İntegral

AYT NEDİR?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT birçok dersi kapsıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru

Tarih 1: 10 soru

Coğrafya 1: 6 soru

Tarih 2: 11 soru

Coğrafya 2: 11 soru

Felsefe Grubu: 12 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 soru

Matematik: 40 soru

Fizik 14 soru

Kimya 13 soru

Biyoloji: 13 soru