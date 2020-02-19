AUZEF telafi sonuçları açıklandı mı? AUZEF telafi sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF telafi sonuçları heyecanla bekleniyor. 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen AUZEF telafi sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçları bekleyen öğrenciler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, AUZEF telafi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

AUZEF TELAFİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar hakkında İstanbul Üniversitesi'nden yapılan herhangi bir açıklama bulunmıyor. Sonuçlar genellikle 10-15 gün içerisinde açıklanıyor.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AUZEF Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı 23 Mart 2020 tarihinde başlıyor, 26 Haziran 2020 tarihinde sona eriyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AUZEF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 09 - 13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.