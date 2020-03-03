AUZEF sınavları 2020 ne zaman? İşte AUZEF bahar dönemi akademik takvimi!

AUZEF bahar dönemi akademik takvimi yoğun olarak araştırılıyor. AUZEF sınavları 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. AUZEF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 09 - 13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılıyor. Ara tatilde olan AUZEF öğrencileri bahar dönemi sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından güncellenen akademik takvim haberimizde yer alıyor.

AUZEF SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Final sınavları ise 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

2019-2020 Bahar Dönemi Sınavı tarihlerinin, Açıköğretim Ortaokul-Lise sınavları, KPSS ve DGS ile çakışması nedeniyle bahar dönemi akademik takvimi güncellenmiştir.

Ara sınavlar (Vize): 9-10 Mayıs

Bitirme (Final) Sınavı: 11-12 Temmuz

Telafi (Bütünleme) Sınavı: 15-16 Ağustos

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 12 Eylül

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.