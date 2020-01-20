AUZEF sınav soruları iptallerine ilişkin açıklama! AUZEF sınav sonuçları açıklandı

AUZEF sınav soruları iptallerine ilişkin açıklama yapıldı. AUZEF sınav sonuçları, 17 Ocak Cuma günü öğrencilerin erişimine açıldı. Uzaktan üniversite eğitimi alan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AUZEF sınav sonuçları, aos.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabiliyor. Diğer taraftan basında soru iptallerine yönelik bazı haberler ortaya atıldı. AUZEF sınav soruları iptallerine ilişkin açıklama yaptı..

AUZEF'TEN SINAV SORULARI İPTALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır.

Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir.

Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 17 Ocak saat 00,05 'te yapılan açıklamada sonuçların erişime açıldığına yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklama:

"Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Bitirme (Final) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza aos.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz."

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarının hemen ardından bütünleme sınavlarının tariheri sorgulanıyor. AUZEF bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2020 günlerinde yapılacak.