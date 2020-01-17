AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı aksis: AUZEF final sınav sonuçları erişime açıldı!

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı aksis öğrenciler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 11 Ocak ve 12 Ocak tarihlerinde yapılan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 final (bitirme) sınavı sonuçları açıklandı. (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı aksisi araştırıyor. İşte sorgulama ekranı..

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 17 Ocak saat 00,05 'te yapılan açıklamada sonuçların erişime açıldığına yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklama:

"Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Bitirme (Final) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza aos.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz."

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de yapılacak.

AUZEF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kâğıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yılsonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır. Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60 Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60. Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.