AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF puan hesaplama nasıl yapılır?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. AUZEF bütünleme sınavları bugün ve yarın gerçekliyor. Sınava katılan öğrenciler, puanların nasıl hesaplandığını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Bugün ve yarınki sınavlara girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabiliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRME EKRANI



AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN İNDİRİLİR?

AUZEF sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

AUZEF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1- O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2-Bu derslerin kredi saatlerinin,

3- Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AUZEF Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı 23 Mart 2020 tarihinde başlıyor, 26 Haziran 2020 tarihinde sona eriyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AUZEF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 09 - 13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020