AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF online sınav giriş ekranı!

AUZEF sınavları 1 ve 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bahar dönemi ara sınavları yeni tip koronavirüs(kovid-19) salgınından dolayı çevrimiçi (online) olarak yapıldı. Sınava giren binlerce kişi internet üzerinden AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunu yakından takip ediyor. İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), her derse ait 20 soru soruldu ve toplamda 30 dakika verildi. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF Bahar dönemi ara sınavlar 1-14 Haziran arasında gerçekleşti. Ara sınavın başarı notuna katkısı ise yüzde 25 olarak belirlendi.

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) online sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2020

AUZEF ara sınavları 1-14 Haziran,

Final sınavları 10-20 Temmuz,

Telafi ya da bütünleme sınavları 10-21 Ağustos,

Mezuniyete 3 ders ise 17-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

AUZAF HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer akan açık ve uzaktan eğitim görme imkânı sunuluyor. Örgün öğrenim alamayan öğrenciler AUZEF üzerinden İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinden Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor.