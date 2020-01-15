AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları için geri sayım

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları geçtiğimiz haftasonu yapıldı. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencilerinin sınav sonuçları değerlendirme sürecinde dört yanlış bir doğruyu götürecek. Heyecanla AUZEF sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak AUZEF sınavı 23-24 Kasım tarihinde yapılmıştı. Sonuçlar 4 Aralık'ta ilan edilmişti. 10 günlük süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 22 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

AUZEF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de yapılacak.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.