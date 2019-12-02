AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler AUZEF vize sonuçlarında.. İşte AUZEF aksis ekranı..

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim fakültesi olan AUZEF ilk vize sınavlarını 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde yaptı. Öğrencilerinde gözü AUZEF sınav sonuçlarında. İstanbul Üniversite'sinden gelecek olan açıklama bekleniyor. AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve ne zaman yayınlanacağı da henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.

Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

- Öğrenci Merkezlidir.

- Fırsat eşitliği sunar.

- Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

- Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

- Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

- Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

- Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

- Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

- Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

- Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

- Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.