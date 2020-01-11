AUZEF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? AUZEF final soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AUZEF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? sorusu sınava katılım gösteren öğrenciler tarafından merak ediliyor. AUZEF 2019-2020 güz dönemi bitirme (final) sınavı 11 Ocak ve 12 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İstanbul Üniversitesi, AUZEF sınavına girerken giriş belgesinin mutlaka olması şartı koşuyor. Öğrenciler sınav giriş belgelerine, "http://sinav.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Sınavın ardından AUZEF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. İşte yanıtı..

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak önceki sonuçlara bakıldığında 15 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AUZEF final soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair açıklama gelmedi.

AUZEF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de yapılacak.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.