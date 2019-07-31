AUZEF sınav giriş belgesi yayında! İstanbul Üniversitesi AUZEF giriş belgesi alma ekranı

AUZEF sınav giriş belgesi ile ilgili resmi açıklama yapıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi telafi sınavları 3 Ağustos ve 4 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. AUZEF giriş yerleri son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi(Bütünleme) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile (link: https://sinav.istanbul.edu.tr/) sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

AUZEF TELAFİ SINAVI NEDİR?

Telafi sınavı öğrencilerin bitime sınavı sonucunda FF, DD, DC harf notu aldığı dersler için düzenlenir.

Telafi sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

DD ve DC notu olan derslerden telafiye giren öğrenci FF alırsa sınav notu FF olarak kalır.

DD ve DC derslerinizden telafi notu oluşması istenmiyorsa ilgili derse ait sütun optiklerde işaretlememelidir.