AUZEF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri sorgulama..

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? sorusu sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. AUZEF, güz dönemi 1. yarıyıl son sınavlarının tarihi ve yerleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları 11 Ocak cumartesi ve 12 Ocak pazar günü gerçekleştirilecek. AUZEF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? diye merak edenler için İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri sorgulama sayfası haberimizde..

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı. Haberimiz içerisinde bulunan sorgulama ekranı üzerinden işleminizi yapabilirsiniz.

2020 AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF yarıyıl sonu bitirme sınavları 11 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapılacak.

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de yapılacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

AUZEF NEDİR?

AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.