AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı!
AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2019-2020 eğitim öğretim güz dönemi vize sınavlarına girecek olan öğrenciler giriş yerlerini öğrenmek istiyorlar. AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Haberimiz içerisinden sınav giriş yerlerinizi öğrenebilirsiniz.
AUZEF sınav giriş belgesi, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için heyecan giderek artıyor. Öğrenciler 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde sınavlara girecekler. Yapılan son açıklamada sınav yerlerinin erişime açıldığı duyuruldu. Haberimiz içerisinden sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
AUZEF sınav giriş belgenizi sinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alabilirsiniz.
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AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.
Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF NEDİR?
AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.