AUZEF sınav giriş belgesi 2020 açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri sorgulama

AUZEF sınav giriş belgesi için heyecan giderek artıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler belirtilen tarihlerde sınavlarına giriyorlar. Kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde 2019-2020 eğitim öğretim dönemi yarıyıl sonu bitirme sınavlarının 11 Ocak Cumartesi ve 12 Ocak Pazar günlerinde yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi gözler sınav yerleri ile ilgili yapılacak açıklamada.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINDA MI?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alabilirsiniz.

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2020 AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF yarıyıl sonu bitirme sınavları 11 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapılacak.

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de yapılacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

AUZEF NEDİR?

AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.