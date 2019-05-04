AUZEF sınav giriş belgesi 2019 bahar dönemi nasıl alınır? AUZEF geçme notu nasıl hesaplanır? sorularının yanıtları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Eğitimini açıktan ve uzaktan eğitim olarak İstanbul Üniversitesi'nde devam ettiren binlerce öğrenci sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesine nasıl ulaşacaklarını merak ediyorlar. AUZEF sınav giriş belgesi, AUZEF sınav saati hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde çeşitli sınav merkezlerinde yapılacak.

AUZEF NEDİR?

AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

2017-2018 güz dönemi Ara sınav, Bitirme ve Telafi sınavları Türkiye genelinde belirlenen Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Açık öğretim programına kayıtlı öğrenciler sınava gireceği haftada bulunan bütün sınav merkezlerin tercih edebilir. Aşağıda belirtilen uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin (ADANA, ANTALYA, ANKARA, DİYABAKIR, İSTANBUL(AVRUPA), İSTANBUL(ANADOLU), İZMİR, SAMSUN, VAN) olmak üzere 9 Sınav merkezi içerisinden tercih yapabileceklerdir.

AUZEF SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

MADDE 22 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kâğıtları dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yılsonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

(4) Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

(5) Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

b) Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

(6) Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(7) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

AUZEF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kâğıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yılsonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır. Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60 Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60. Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.