AUZEF sınav giriş belgesi 2019 açıklandı mı? İstanbul AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav giriş belgesi, bahar dönemi sınavlarına az bir zaman kala araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 4 Mayıs ve 5 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. 2018-2019 bahar dönemi sınavları 81 ilde bulunan (89 merkez) sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav yeri tercih işlemleri 27 Mart 2019 saat 11.00’da başlayıp 1 Nisan 2019 saat 23.59’a kadar devam etti. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

AUZEF VİZE SINAV GİRİŞ BELGEİS YAYINALNDI MI?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde çeşitli sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF NEDİR?

AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

2017-2018 güz dönemi Ara sınav, Bitirme ve Telafi sınavları Türkiye genelinde belirlenen Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Açık öğretim programına kayıtlı öğrenciler sınava gireceği haftada bulunan bütün sınav merkezlerin tercih edebilir. Aşağıda belirtilen uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin (ADANA, ANTALYA, ANKARA, DİYABAKIR, İSTANBUL(AVRUPA), İSTANBUL(ANADOLU), İZMİR, SAMSUN, VAN) olmak üzere 9 Sınav merkezi içerisinden tercih yapabileceklerdir.