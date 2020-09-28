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  • AUZEF ortak ders muafiyeti nasıl yapılır? AUZEF Aksis giriş ekranı
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:31 | Son Güncelleme:

AUZEF ortak ders muafiyeti nasıl yapılır? AUZEF Aksis giriş ekranı

AUZEF ortak ders muafiyeti nasıl yapılır" AUZEF Aksis giriş ekranı

AUZEF ortak ders muafiyeti işlemleri yoğun ilgi görüyor. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, ortak derslerin muafiyet işlemlerini nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Muafiyet işlemleri Aksis ekranından yapılıyor. İşte AUZEF Aksis giriş ekranı...

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt oldukları ilk yarıyılda ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında ortak derslerden muafiyet talebinde bulunabiliyor. Muafiyet başvuru işlemleri 28 Eylül 2020- 21 Ekim 2020 tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılabiliyor.

AUZEF AKSİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF MUAFİYET KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AUZEF DERS MUAFİYETİ TARİHLERİ

Muafiyet başvuru işlemleri 28 Eylül 2020- 21 Ekim 2020 saat 16:00 ’ a kadar http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Muafiyet itirazları 22 Ekim- 23 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar

https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/login alınacaktır.

MUAFİYET YAPILABİLECEK DERSLER

1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II

2- Türk Dili I – II

3- Yabancı Dil I – II

KİMLER MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi olan öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacak olup, başvuru gerekmemektedir.

AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, herhangi bir yükseköğretim programına devam eden öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

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