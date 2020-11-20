AUZEF online sınavları 2020 ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri...

AUZEF online sınav tarihleri, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF online sınavları hakkında bilgileri resmi sitesi üzerinde açıkladı. Toplamda 30 dakika sürecek olan sınavda 20 adet soru bulunacak. Adaylar internet kesintisi gibi bir sorun ile karşılaştığı taktirde sınavına farklı bir sorudan devam edebilecek. Peki, AUZEF online sınavları 2020 ne zaman?

AUZEF ONLİNE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

Güz dönemi AUZEF online sınavları 21 ve 29 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınavlara bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebileceksiniz.

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Ara sınavlarda her bir ders için 30 dakika süre verilecek olup, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir. Ara sınavda derslerden alınan notlar başarı notunu %40 oranında etkileyecektir.

AUZEF ONLİNE SINAVLARI NASIL OLACAK?

AUZEF online sınavlar hakkında internet sitesinde şu açıklmalarda bulundu:

Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.

Toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde daha sonra istediğiniz gün ve saatte sisteme tekrar girip kaldığınız yerden –son gördüğünüz soru yerine başka yeni bir soru gösterilecektir- ve kalan sınav süresi ile sınavınıza devam edip sınavınızı tamamlayabilirsiniz.