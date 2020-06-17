AUZEF online sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları 2020

AUZEF online sınav sonuçları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Örgün eğitim göremeyen kişiler İstanbul Üniversitesi açıktan ve uzaktan eğitim görme imkanı sağlıyor. 1-14 Haziran tarihleri arasında yapılan sınavlar internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapıldı. Sınavda adaylara 20 soru için 30 dakika verildi. AUZEF online sınavlarına katılmayan öğrencilere ek bir sınava açılamayacağı duyuruldu. Bahar dönemi ara sınavı AUZEF online sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilip araştırılıyor. Haberimizin içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

AUZEF ONLİNE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları çevrimiçi (online) olarak yapıldı. Adaylara her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakik süre verildi. 1-14 Haziran arasında yapılan AUZEF online sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

AUZEF SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TAKVİMİ 2020

AUZEF ara sınavları 1-14 Haziran,

Final sınavları 10-20 Temmuz,

Telafi ya da bütünleme sınavları 10-21 Ağustos,

Mezuniyete 3 ders ise 17-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

AUZAF HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer akan açık ve uzaktan eğitim görme imkânı sunuluyor. Örgün öğrenim alamayan öğrenciler AUZEF üzerinden İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinden Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor.