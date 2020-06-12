AUZEF online sınav ne zaman bitiyor? AUZEF online sınav girişi nasıl yapılır?

AUZEF online sınavı ile ilgili aramalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Bahar Dönemi ara sınavı online bir şekilde yapılıyor. Sınavlar 1 Haziran saat 11:00'de başladı. Henüz sınavlarını tamamlamamış olan öğrenciler sınav sisteminin kapanacağı tarihi ve saati öğrenmek istiyor. AUZEF online sınavları ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimiz içerisinde yer alıyor...

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

AUZEF ONLİNE SINAV NASIL NE ZAMAN BİTİYOR?

AUZEF sınavları 14 Haziran 2020 Saat 16:00'da sona eriyor. Bu tarihe kadar öğrenciler İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sitesine konulacak linkten, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi (online) sınavlarına girebileceklerdir. Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize sunulacak ve kendileri bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını başlatabileceklerdir.

Fakülte tarafından yapılan açıklamaya göre sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir.

AUZEF ONLİNE SINAV KAÇ DAKİKA?

Öğrencilerin, her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süresi bulunuyor. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrenciler, sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabiliyor. Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösteriliyor.

Sınavını bizzat tamamlamadan önce öğrencimizin kullandığı sistemde herhangi bir nedenden ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) kopma meydana gelir ise, öğrenci sisteme tekrar döndüğünde sınavına kaldığı sorudan devam edecek ve sistem kopuş anındaki süre dikkate alınarak kalan zaman kadar süre kullanabilecektir.

AUZEF EK SINAV OLACAK MI?

1 Haziran 2020 Saat 11:00-14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında sınava girmeyen öğrenciler için, daha sonra hiçbir şekilde ek sınav açılamayacaktır.