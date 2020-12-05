AUZEF e sınav sonuçları 2020 açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güz dönemi AUZEF online sınavları 21 ve 29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavda öğrencilere her bir ders için 30 dakika süre verildi, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltildi. Sınava katılan öğrenciler sınavın ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

AUZEF E SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

AUZEF e sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde sonuçları açıklayan AUZEF'in 9 Aralık 2020 tarihine kadar sonuçları açıklaması bekleniyor.

Sınav sonuçları açıklandığında http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.