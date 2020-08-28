Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt tarihi 2020: ATA AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

ATA AÖF kayıtları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen ATA AÖF kayıtları adaylar takip ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçları sonrası adaylar, ATA AÖF kayıtlarını tamamlayacak. ATA AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

29 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden e-Kayıt yolu ile yapabileceklerdir. (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programı hariç)

e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-hizmetler” bölümünde yer alan ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler.

Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Not:Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına yerleştirilen öğrenci adayları kayıt işlemlerini "Online Kayıt Sistemi" veya "Fakülteye Doğrudan Başvuru" yolu ile 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacaklardır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt Formu (OBS üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır.),

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisinin “aslı gibidir” resmi onaylı sureti,

Kredisi tamamlanmayan ve mezuniyet işlemi gerçekleşmemiş olan Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin Açıköğretim Lisesi Müdürlüğünden alacakları “Çıkma Belgesi”,

Gazilerin, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarının (eş ve çocukları) ilgili kurumlardan alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,

En az %40 engel durumu olan öğrencilerimizin bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil III) muaf olmak isteyen ve YÖKSİS’de bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet

işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. YÖKSİS’de mezuniyet bilgisi olmayan öğrencilerin onaylı transkript belgesi ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini doğrudan veya posta yoluyla

Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. (Onaylı transkript belgesi göndermeyen öğrencilerin ortak zorunlu derslerden muafiyet işlemleri yapılmayacaktır.)

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu ile sabıka kaydının olmadığına dair belge (ilgili belgeleri Fakültemize ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.)