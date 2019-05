Eğitim öğretim hayatını Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam ettiren binlerce aday bugün ve yarın ATA AÖF yarıyıl sonu final sınavlarına girecekler. Eğitim öğretim hayatını Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri şimdiden 'ATA AÖF soruları nasıldı? ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Sınav heyecanının yaşandığı bugünde binlerce aday çıkmış sorular ve sonuçların ne zaman açıklanacağını konusunu merak ediyor. ATA AÖF soruları ve final sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

ATA AÖF SORULARI NASILDI?

'ATA AÖF soruları nasıldı? ' sorusunun yanıtı bugün ve yarın gerçekleşecek olan yarıyıl sonu final sınavları sonrasında cevaplanabilecek.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından final sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019

ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019

ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.

SINAVDA YANINIZDA NELER OLMALI, NELER OLMAMALI?

Sınavda dikkat edilecek hususlar şöyle verilmiştir:

• Sınava girebilmeniz için yanınızda "SINAV GİRİŞ BELGESİ" ile "FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ" (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport, sürücü belgesi, er ve erbaşların askeri kimlik kartları, açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler, hâkim, savcı ve yüksek yargı organı mensuplarının mesleki kimlik kartları, resmi kurumlarca verilen kimlik kartları, ATA-AÖF öğrenci kimlik kartı, bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" yabancı uyruk numarası barındıran, geçici koruma kimlik belgesi, ikamet, izin vb. belgeler, T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "geçici kimlik belgesi") bulundurmanız zorunludur. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır.

• Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında yanınızda poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.

• Sınavda RUN, EXE, STORE gibi depolama ve programlama özelliği olmayan hesap makinesi kullanabilirsiniz.

• Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.

• Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

• Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.

• Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

• Sınava giriş belgenizde belirtilen salon ve sıra numaranızda sınava girmediğiniz takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

• Sınavın ilk 20 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.

• Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF'YE KAYITLAR NASIL YAPILIR?

Nasıl Öğrenci Olabilirim

Çeşitli nedenlerle herhangi bir yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan veya açıktan aynı anda ikinci bir üniversite okumak isteyen öğrenci adayları kendileri için uygun olan kayıt türlerinden biri ile Fakültemiz programlarına kayıt yaptırıp Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden yararlanarak uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim alabilirler.

Kayıt Türleri

> Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

> İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin)*

> Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

> Yatay Geçiş

> Lisans Tamamlama

> Yabancı Uyruklu Statüsünde