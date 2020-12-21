ATA AÖF vize sonuçları bugün açıklanacak mı? ATA AÖF sınav sonuç tarihi duyuruldu mu?

30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri arasında ATA AÖF güz dönemi vize sınavları düzenlendi. Geçen günlerde ATA AÖF vize sınavının soru ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle sınav çevrim içi ortamda yapılmıştı. Peki, ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? ATA AÖF sınav sonuç tarihi duyuruldu mu?

ATA AÖF SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

ATA AÖF vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan açıklama geldiği taktirde haberimize eklenecektir.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Alınan son kararla ATA AÖF ders geçme notu alt sınırı 2020-2021 yılı itibariyle 30'dan 35'e çıkarılmıştır.

ATA AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranı üzerinde duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol panelde yer alan "Öğrenim" sekmesine tıkladıktan sona alt kategoride bulunan "Sınavlar" butonuna tıklayın. Açılan pencerede döneme ait sınav sonuçlarına ulaşabileceksiniz.