ATA AÖF sınavı saat kaçta, kaç dakika? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası..

ATA AÖF sınavı saat kaçta, kaç dakika? sorusu sınava girecek olanlar tarafından arama motorunda araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavları bugün ve yarın yapılıyor. Sınava saatler kala kala ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. ATA AÖF sınavı saat kaçta, kaç dakika? merak edilmeye başladı. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası haberimizde..

ATA AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

ATA-AÖF 2019 2020 eğitim yılı güz dönemi vize sınavları 16-17 Kasım'da yapılıyor. ATA AÖF'te tüm dersler için sınav süresi 30 dakikadır. ATA AÖF sınav saatleri, sınav giriş belgeleri üzerinde yer alıyor. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, https://obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ya da Kullanıcı adı ve şifeleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınava Giriş Belgesi,

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.)

bulundurmanız gerekmektedir.

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava girebilir.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020