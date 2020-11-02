ATA AÖF sınav tarihi ertelendi mi? 2020 ATA Açıköğretim vize sınav tarihi ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) online vize sınavı tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada; DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca daha önce 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağı ilan edilen Ceza İnfaz Kurumları güz yarıyılı vize sınavlarının 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde yine yüz yüze yapılması kararlaştırılmıştır.

ATA AÖF takvimine göre YKS İle Yerleştirme, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş, AGNO Puanıyla Yatay Geçiş, İkinci Üniversite ve Uluslararası Öğrenciler için kayıt işlemlerine yönelik tarihler belirlendi. Buna göre, ikinci üniversite kayıt tarihi 31 Ağustos - 16 Ekim olarak açıklanmıştı.

2020-2021 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

YKS ile Yerleştirme e-Devlet Kayıtları 29 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı. Online Kayıt Sistemi Üzerinden Kayıtlar 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yatay Geçiş (AGNO Puanıyla) başvurular 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri aralığında, sonuçların açıklanma tarihi ise 23 Eylül 2020 olarak açıklandı. Kesin Kayıtlar 23-25 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlandı.

ATA AÖF ARA SINAVLARI NASIL OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 30 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır.