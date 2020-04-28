ATA AÖF sınav takvimi belli oldu mu? ATA AÖF vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte sınav takvimi…

ATA AÖF sınav takvimi belli oldu mu? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde ise ATA AÖF sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Öğrenciler ATA AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? sorularının yanıtını arıyor. ATA AÖF sınav takvimine ilişkin bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi ertelenen Açık Öğretim vize sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. YÖK ile yapılan görüşmeler neticesinde ATA AÖF bahar dönemi sınavlarının online olarak yapılmasına karar verildi. Vize sınav tarihleri hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. ATA AÖF sınav tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak. Atatürk Üniversitesi’nden konuya ilişkin ise şu açıklamalar yapıldı;

“Sevgili öğrenciler, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılması gereken ancak Covid-19 salgını (pandemi) nedeni ile ertelenen bahar yarıyılı ara (vize) sınavının, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile pandemi planı çerçevesinde yapılan istişareler neticesinde, online olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Online vize sınavının hangi tarih aralığında yapılacağı ilerleyen günlerde Fakültemiz tarafından duyurulacaktır. Online sınav içinde bulunduğumuz döneme mahsus istisnai bir uygulama olup, ülkemiz genelinde pandemi etkisini yitirdiğinde yüz yüze sınav uygulamasına devam edilecektir. Öğrencilerimizin vize sınavlarına LMS üzerinden erişilebilen online deneme sınavı modülünü kullanarak hazırlık yapmaları önem arz etmektedir. Online deneme sınavlarına mobil uygulamamız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimiz süreçle ilgili doğru bilgilere Üniversitemiz ve Fakültemiz resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Takvimde yer alan başvuru ve sınav başlıkları; lisans tamamlama, yatay geçiş başvuruları, ikinci üniversite için ön kayıt ve kesin kayıtlar, ATA AÖF Güz Yarıyılı ders kayıtları, ATA AÖF Ara Sınavlar (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final), Bütünleme Sınavı, Bahar Yarıyılı ders kayıtları, ATA AÖF Bahar Yarıyılı Ara Sınavları (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final), Mezuniyet Üç Ders Sınavı olarak sıralandı. Her bir sınav sürecinin başvuru ve sınav tarihleri şimdiden planlanarak adaylara sunuldu.”

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2020

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine haberimiz içerisinden, ilgili bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.