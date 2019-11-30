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  3. ATA AÖF OBS vize sonuçları sorgulama sayfası.. ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım!

ATA AÖF OBS vize sonuçları sorgulama sayfası.. ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım!

ATA AÖF OBS vize sonuçları sorgulama sayfası.. ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım!

ATA AÖF sınav sonuçları arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler 16-17 Kasım'da güz dönemi vize sınavına girdi. ATA AÖF soru cevaplarının da yayınlanmasının ardından öğrenciler sonuçlara odaklandı. Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

 

ATA AÖF sınav sonuçları öğrenciler tarafından yoğun olarak aranıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. 18 Kasım'da ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Öğrencilerin gözü ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı günde. Sık sık Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ziyaret ediliyor. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz  yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak. Geçen yıl 15 gün içerisinde sonuçlar açıklanmıştı. 

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yaptıktan sonra, 'Öğrenim' kategorisi içerisinde yer alan 'Sınavlar' bölümünden sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA SINAVLARIN KATKISI NE KADAR?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020


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