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  3. ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2019 2020 ATA AÖF sınav takvimi haberimizde..

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2019 2020 ATA AÖF sınav takvimi haberimizde..

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı" 2019 2020 ATA AÖF sınav takvimi haberimizde..

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. 2019-2020 ATA AÖF vize sınavına kısa bir süre kaldı sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. İlk sınavlar 16-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.ATA AÖF vize sınavı için geri sayım sürerken ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? merak ediliyor. ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve sınav takvimi sizlerle..

 

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusu sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 Eğitim yılı akademik takvimi yayınlandı. ATA AÖF vize sınavına girecek olan öğrenciler tarafından sınav hazırlıkları başladı. ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve sınav takvimi sizlerle..

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI? 

ATA AÖF vize sınavı için giriş yerleri henüz belli olmadı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra resmi internet adresi ve sosyal medya gruplarından duyurulacağı bildirildi. Sınav giriş belgeleri yayınlanınca haberimizde olacak. 

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 28-29 Mart 2019

Yarıyıl sonu (final) sınavı: 16-17 Mayıs 2020

Bütünleme sınavı: 27-28 Haziran 2020

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2019-2020 yılı mezuniyet üç ders sınavı : 26 Temmuz 2020 (saat:15:00)


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