ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı: ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır? merak ediliyor. ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 1 - 2 Şubat 2020 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sınava kısa bir zaman kala ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabiliyor. Sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile alınabiliyor. Ekranda “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan ilgili sınav tıklayacak olan öğrenciler buradan sınava giriş belgelerini çıktı olarak alabilecek.

ATA AÖF SINAVI DEPREMZEDELER GİRECEK Mİ?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları önceden planlandığı gibi 81 ilde ve 102 sınav merkezinde 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Ancak; depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrencilerimiz ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerimizden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar, bu durumlarını belgelemeleri hâlinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.