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  3. ATA AÖF OBS giriş ekranı: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF final sonuçları sorgulama..

ATA AÖF OBS giriş ekranı: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF final sonuçları sorgulama..

ATA AÖF OBS giriş ekranı: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı" ATA AÖF final sonuçları sorgulama..

ATA AÖF OBS giriş ekranı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınav soru ve cevaplarını Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden öğrenen öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

 

ATA AÖF OBS giriş ekranı öğrenciler tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2019-2020 güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Güz Yarıyılı Final Sınavını, 81 ilin tamamında bulunan 94 sınav merkezinde yaptı. Sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bütünleme sınavı ise 01-02 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.  ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

ATA AÖF OBS İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF güz dönemi final sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki sınav 16-17 Kasım tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 2 aralık'te belli olmuştu. 15 Günlük süreç göz önüne alındığında final sonuçlarının 13 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. 

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Bütünleme Sınavları: 01- 02 Şubat 2020

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.


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