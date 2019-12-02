ATA AÖF geçme notu 2019 kaç? ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte ATA AÖF OBS giriş ekranı..

ATA AÖF sonuçları sorgulama sayfası yoğun olarak aranıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 16-17 Kasım'da gerçekleştirilen sınav sonuçları açıklandı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi'nden (OBS) erişime açıldı. ATA AÖF Geçme notu araştırılmaya başladı. Öğrenciler sınavdan kaç aldığını merak ediyor. ATA AÖF Geçme notu kaç? sorusunun yanıtı ve ATA AÖF sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-2020 Güz Yarıyılı Ara Sınav (vize) Sonuçları Açıklandı

Değerli Öğrencilerimiz,

Ara Sınavı (vize) sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 02 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

ATA AÖF GEÇME NOTU

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır

ATA AÖF ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ NEDİR?

Bu sistemde mezun olmanız için önemli olan ortalamanız! Buna kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Mesela sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB……………. 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.

Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda atıyorum CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve aldığınız puanın sistemdeki HARF NOTU karşılığı ile ilgilidir.

Kısacası bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not önemlidir. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC deyise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.

Örneğin: Ara Sınavı Online Yapan Bir Kişi X Dersinden

Vizede 100 aldığında 100 x (20/100)=20

Finalde 30 aldığında 30 x (80/100)=24

20+24= 44 oluyor. Eğer sistem 40-50 arasındakiler CC dediyse geçiosunuz. Yok eğer CC için 45-50 dediyse kalıyorsunuz. O derse ait başarı düzeyi ne kadar düşükse yani not alanlar ne kadar düşükse geçme notu o kadar düşer. Yada başarı oranı ne kadar yüksekse geçmek o kadar zorlaşır. Bir çeşit bireysel çalışmaya yönlendiren bir sistemdir.

Alınan her notun karşığı olan HARF NOTU’nun karşısında Ağırlık katsayısı ile oluşan bir hesaplanmayla ortalama belirlenir.