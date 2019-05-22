ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları sorgulama obs giriş ekranı

ATA AÖF sonuçları için heyecan giderek artıyor. ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 11 Mayıs Cumartesi ve 12 Mayıs Pazar günlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Çeşitli nedenlerle herhangi bir yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan veya açıktan aynı anda ikinci bir üniversite okumak isteyen öğrenci adayları kendileri için uygun olan kayıt türlerinden biri ile Fakültemiz programlarına kayıt yaptırıp Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden yararlanarak uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim alabilirler.

Kayıt Türleri

> Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

> İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin)*

> Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

> Yatay Geçiş

> Lisans Tamamlama

> Yabancı Uyruklu Statüsünde