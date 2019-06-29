ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi 2019 merak ediliyor. ATA AÖF Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı için heyecan başladı. 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2019 Yılı ATA AÖF Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı için giriş belgelerinin yayınlanması bekleniyordu. 2019 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı giriş belgelerini merak eden öğrenciler üniversitenin öğrenci giriş sayfasından veya mobil uygulamasından alabiliyor.Peki ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi 2019 için haberimizi okuyabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yapılarak alınıyor.

ATA AÖF 2019 BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı 29-30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILIR?

Çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı olan AÖF her yıl belirli dönemlerde sınavlar düzenlemektedir.

ATA AÖF sınavları; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı olan AÖF her yıl belirli dönemlerde sınavlar düzenlemektedir.