ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 2020 Yılı ATA AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı tarihi belli oldu.Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavının giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin 1-2 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.





ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF'ün 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, güz dönemi bütünleme sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.



ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 28-29 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.