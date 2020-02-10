ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF büt sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF büt sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. ATA AÖF öğrenci giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 1 Şubat ve 2 Şubat tarihlerinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar.

ATA AÖF BÜT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuçlarını açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

SORU VE CEVAPLAR YAYINDA!

Sınav soru ve cevapları 3 Şubat tarihinde erişime açıldı.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 05 Şubat 2020 Çarşamba saat 17:00'a kadar bize iletebildiler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapıldı.