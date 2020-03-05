ATA AÖF Akademik Takvim yayınlandı! 2020 ATA AÖF sınav tarihleri
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 yılı için Akademik Takvimi resmi olarak yayınladı. Ders kayıt ve yenileme tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi'nin bünyesinden eğitim verilen AÖF Akademik Takvimi için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği Akademik Takvim, Atatürk Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde duyuruldu. Ders kayıtları, ekleme çıkarma, bütünleme ve sınav tarihleri açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sayesinde eğitim almak isteyen öğrenciler tüm işlemleri ATA resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
2020 yılı bahar dönemi final sınavı 16-17 Mayıs arasında yapılacak. 16 Mayıs Cumartesi günü sınav tek oturum olarak saat 14:30’da gerçekleşecek. ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri ise 27-28 Haziran 2020’de yapılacak.
ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ.
ATA AÖF GEÇME NOTU
Harf Notu Ağırlık Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0,00
G Geçer
Z Devamsız
AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır