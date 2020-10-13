ATA AÖF 2. üniversite bölümleri nelerdir? ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde sınavsız ikinci üniversite fırsatı öğrencileri bekliyor. ATA AÖF 2. üniversite bölümleri lisans ve ön lisans olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Lisans bölümleri için lisans öğrencisi veya mezunu; ön lisans bölümleri için ise ön lisans veya lisans öğrencisi veya mezunu olmak gerekiyor.

ATA AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları için üniversite yönetimi tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İkinci Üniversite Ön Kayıtları 1 Haziran-16 Ekim 2020 tarihleri arasındadır. Kesin Kayıtlar 31 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihlerindedir. Uluslararası Öğrenciler için Sınavsız Kayıtlar 21 Eylül-16 Ekim 2020 tarihleri arasındadır."

ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

ATA AÖF ikinci üniversite programlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeleri üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS PROGRAMLARI

Çocuk Gelişimi Egzersiz ve Spor Bilimleri Halkla ilişkiler ve Tanıtım İşletme Kamu Yönetimi Reklamcılık Rekreasyon Sağlık Yönetimi Sosyoloji Tarih

İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS PROGRAMLARI