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  • ATA AÖF 2. üniversite bölümleri nelerdir? ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi
13 Ekim 2020 Salı 10:44 | Son Güncelleme:

ATA AÖF 2. üniversite bölümleri nelerdir? ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi

ATA AÖF 2. üniversite bölümleri nelerdir" ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi

ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite fırsatı sunuyor. Herhangi bir lisans veya ön lisans programında öğrenci olan veya mezun olan adaylar ikinvi üniversite başvurusu yapabiliyorlar. ATA AÖF 2. üniversite bölümleri lisans ve ön lisans olarak ayrılıyor.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde sınavsız ikinci üniversite fırsatı öğrencileri bekliyor. ATA AÖF 2. üniversite bölümleri lisans ve ön lisans olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Lisans bölümleri için lisans öğrencisi veya mezunu; ön lisans bölümleri için ise ön lisans veya lisans öğrencisi veya mezunu olmak gerekiyor.

ATA AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları için üniversite yönetimi tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İkinci Üniversite Ön Kayıtları 1 Haziran-16 Ekim 2020 tarihleri arasındadır. Kesin Kayıtlar 31 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihlerindedir. Uluslararası Öğrenciler için Sınavsız Kayıtlar 21 Eylül-16 Ekim 2020 tarihleri arasındadır."

ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

ATA AÖF ikinci üniversite programlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeleri üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS PROGRAMLARI

  1. Çocuk Gelişimi
  2. Egzersiz ve Spor Bilimleri
  3. Halkla ilişkiler ve Tanıtım
  4. İşletme
  5. Kamu Yönetimi
  6. Reklamcılık
  7. Rekreasyon
  8. Sağlık Yönetimi
  9. Sosyoloji
  10. Tarih

İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS PROGRAMLARI

  1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
  2. Adalet
  3. Bankacılık ve Sigortacılık
  4. Bilgisayar Programcılığı
  5. Bilgi Yönetimi
  6. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  7. Çağrı Merkezi Hizmetleri
  8. Çocuk Gelişimi
  9. Dış Ticaret
  10. Emlak Yönetimi
  11. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  12. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  13. İslami İlimler
  14. İş Sağlığı ve Güvenliği
  15. İşletme Yönetimi
  16. Laborant ve Veteriner Sağlık
  17. Lojistik
  18. Özel Koruma Güvenlik
  19. Radyo ve Televizyon Programcılığı
  20. Reklamcılık
  21. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  22. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  23. Sosyal Hizmetler
  24. Spor Yönetimi
  25. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  26. Turizm ve Otel İşletmeciliği
  27. Yeni Medya ve Gazetecilik
  28. Yerel Yönetimler

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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