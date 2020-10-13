ATA AÖF 2. üniversite bölümleri nelerdir? ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi
ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite fırsatı sunuyor. Herhangi bir lisans veya ön lisans programında öğrenci olan veya mezun olan adaylar ikinvi üniversite başvurusu yapabiliyorlar. ATA AÖF 2. üniversite bölümleri lisans ve ön lisans olarak ayrılıyor.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde sınavsız ikinci üniversite fırsatı öğrencileri bekliyor. ATA AÖF 2. üniversite bölümleri lisans ve ön lisans olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Lisans bölümleri için lisans öğrencisi veya mezunu; ön lisans bölümleri için ise ön lisans veya lisans öğrencisi veya mezunu olmak gerekiyor.
ATA AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ
ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları için üniversite yönetimi tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"İkinci Üniversite Ön Kayıtları 1 Haziran-16 Ekim 2020 tarihleri arasındadır. Kesin Kayıtlar 31 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihlerindedir. Uluslararası Öğrenciler için Sınavsız Kayıtlar 21 Eylül-16 Ekim 2020 tarihleri arasındadır."
ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
ATA AÖF ikinci üniversite programlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeleri üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS PROGRAMLARI
- Çocuk Gelişimi
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
- Halkla ilişkiler ve Tanıtım
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Reklamcılık
- Rekreasyon
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS PROGRAMLARI
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgi Yönetimi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İslami İlimler
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Özel Koruma Güvenlik
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yerel Yönetimler