ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, kurum tarafından belirtilen tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. 2. Dönem vize sınavları 23 Mart Cumartesi ve 24 Mart Pazar günlerinde yapıldı. Gerçekleşen sınavların ardından soruların ve cevapların yayınlanması ile beraber öğrenciler tahmini puanlarını hesapladılar. Sonuçlar erişime açıldı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Değerli Öğrencilerimiz,

Vize Sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 08 Nisan 2019 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Mozilla Firefox” tur. Sınavlarda “sınav raporunu görüntüleyememe” sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

AÖF SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

-Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

-Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

-Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

-Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

-Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

-Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

-Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

-Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

-Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

-Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.